معوض يولم على شرف السيدة جوليانا ماركيز تونو والدة الرئيس الكولومبي

أقام رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​ وعقيلته ماريال، وبحضور الوزيرة السابقة ​نايلة معوض​، مأدبة عشاء على شرف السيدة جوليانا ماركيز تونو Juliana Marquez Tono والدة الرئيس الكولومبي ايفان دوكي في دارته في ​بعبدا​. وحضر العشاء عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين والشخصيات الاقتصادية.

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