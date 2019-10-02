هاشم: "الف باء" الاصلاح تطبيق القوانين وعدم التهرب منها

اشار النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "‏يكثر الحديث في هذه الأيام عن الإصلاح كباب للإنقاذ من الأزمة الراهنة ويختلفون على توصيفه كخلافهم على جنس الملائكة"، مضيفا:"اذا كان هناك جدية فالف باء الاصلاح تطبيق القوانين وعدم التهرب من ذلك بالتلطي وراء شعارات وعناوين بالية وإلا فعبثا يبحثون عن الإنقاذ".

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