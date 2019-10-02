سعادة عرض مع السفير الكوبي تعزيز العلاقات بين البلدين

زار النائب سليم عبدالله سعاده، يرافقه مدير مكتبه جورج ضاهر، سفارة كوبا والتقى السفير الكسندر بلسر موراغا، وتم التداول في "العلاقات الودية التي تجمع ​لبنان​ وكوبا وضرورة تعزيزها". واتفقا على "تفعيل عمل لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الكوبية والتي يرأسها النائب سعاده".

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