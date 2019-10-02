اعتبر رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين ان "الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان هي في الدرجة الأولى بسبب توقف القطاعات الانتاجية". وقال "بداية اتى منح المصارف فوائد عالية مما أدى لانخفاض السيولة في البلد وجمعها في المصارف ليشل الاسواق وحركتها. ثم جاء وقف الاسكان ليشكل كارثة اذ ادى لشل القطاع العقاري الذي يؤثر سلباً على اكثر من ٥٠ قطاعاً مرتبطاً به".
وطالب النائب حسين بآلية مسهلة لرخص البناء في الارياف والاطراف من خلال البلديات، بما أن الاراضي والمناطق غير ممسوحة ولا يجوز ان تعامل كباقي العقارات، وشدد على ان هذا الاجراء ممكن ان يؤدي الى حركة عمرانية تحرك العجلة الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين طالب بآلية مسهلة لرخص البناء في الارياف والاطراف من خلال البلديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.