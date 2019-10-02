حسين طالب بآلية مسهلة لرخص البناء في الارياف والاطراف من خلال البلديات

اعتبر رئيس الحركة الشعبية ال​لبنان​ية النائب ​مصطفى حسين​ ان "الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان هي في الدرجة الأولى بسبب توقف القطاعات الانتاجية". وقال "بداية اتى منح ​المصارف​ فوائد عالية مما أدى لانخفاض السيولة في البلد وجمعها في المصارف ليشل الاسواق وحركتها. ثم جاء وقف الاسكان ليشكل كارثة اذ ادى لشل ​القطاع العقاري​ الذي يؤثر سلباً على اكثر من ٥٠ قطاعاً مرتبطاً به".

وطالب النائب حسين بآلية مسهلة لرخص ​البناء​ في الارياف والاطراف من خلال البلديات، بما أن الاراضي والمناطق غير ممسوحة ولا يجوز ان تعامل كباقي ​العقارات​، وشدد على ان هذا الاجراء ممكن ان يؤدي الى حركة عمرانية تحرك العجلة الاقتصادية.