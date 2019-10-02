أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "على الرغم من وعد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ للمملكة المتحدة بعدم تسليم "أدريان داريا-1" ​النفط​ ل​سوريا​، فإنها تقوم حاليا بتفريغ النفط قبالة الساحل السوري"، متسائلًا: "هل سيحاسب ​العالم​ إيران إذا تم تسليم سوريا هذا النفط؟" وأرفق بومبيو تصريحه بصورة جوية لناقلتي نفط بجانب بعضهما قبالة ميناء ​بانياس​ السوري.



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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: "أدريان داريا" تفرغ نفطها في سوريا فهل سيحاسب العالم إيران؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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