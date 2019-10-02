مصرع عامل "يشعل ثورة" في مصنع "فيات كرايسلر"

وقال متحدث باسم الشركة، الثلاثاء، إن العامل فابريزيو غريكو (40 عاما) لقي مصرعه أثناء تحريكه لقالب ثقيل في منطقة الضغط الباردة بالمصنع.
وتوفي الرجل بعد وقت قصير من الحادث، على الرغم من المساعدة الطبية السريعة، وفتحت النيابة تحقيقا في الوفاة.
ودعت نقابات القطاع الرئيسية الثلاث إلى إضراب لمدة 8 ساعات اليوم في مصنع كاسينو، حيث تنتج "فيات كرايسلر" نماذج ألفا روميو جوليا وجوليتا وستيلفيو، حسب وكالة "أسوشييتد برس".
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وعبرت شركة "فيات كرايسلر" في بيان عن تعازيها للعائلة، وقالت إنها تتعاون مع السلطات التي تبحث في أسباب الحادث.
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