- 1/2
- 2/2
وكان بيتر ألكساندر، مراسل البيت الأبيض لشبكة "إن بي سي"، الضحية الأولى للحيوان الصغير.
وقال ألكساندر في تغريدة: "في أخبار أخرى: فأر سقط حرفيا من السقف في قاعتنا بالبيت الأبيض ونزل على حاسوبي الخاص".
وقام جيش صغير من المراسلين والمنتجين والمصورين دون جدوى بالمطاردة في قاعة المؤتمرات الصحفية، أملا في صيد القارض، فيما خلق الحدث ضجة بوسائل التواصل الاجتماعي.
أخبار ذات صلة
وفي تغريدة، قالت شانون بيتيكتس، مراسلة شبكة "إن بي سي نيوز": "الأمر الأكثر إثارة في غرفة الإحاطة داخل البيت الأبيض منذ أشهر".
ودفع الحدث مؤيدي ومنتقدي الرئيس دونالد ترامب إلى الولوج بسرعة عبر "تويتر"، لإعطاء تفسيراتهم للواقعة النادرة.
شاهد أيضا: حقيقة فيديو متداول لخرتيت (وحيد القرن) يسير في شوارع مصر
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
ش
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. فأر يثير الذعر في البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.