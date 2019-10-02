شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد مشهور يشيد بجهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهاته المستمرة إلى الحكومة باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المتضررين من حذفهم من البطاقات التموينية أشعرت المواطنين بمدى حرصه على مصلحتهم وأنه لا ينسى البسطاء خلال رحلته لبناء الدولة المصرية الحديثة.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن عملية تنقية الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، أمر فى غاية الصعوبة وفشلت فيه كافة الحكومات السابقة والزعماء السابقين، معتبرا أن ما يحدث الآن هو جهد يحسب للحكومة، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ويصب بالتأكيد في النهاية في مصلحة المواطن البسيط الذي تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأكد "مشهور" على ضرورة استجابة وزارة التموين لتعليمات الرئيس السيسي، وإعطاء الأولوية لتطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، بالاعتماد على منظومة بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة، منعًا للأخطاء واستنفاذ الوقت والجهد في التصحيح.