شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: لن نبايع تميم بن حمد.. ونرفض استهداف "الحمدين" دول المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت قناة مباشر قطر ما تردد مؤخرا بأنها قد بايعت أمير قطر تميم بن حمد ، وتؤكد اصطفافها إلى جانب أبناء قطر فى مشروع الدفاع عن قطر، وحماية أمنها القومى من رهانات النظام السياسى ، مشددة على وقوفها ضد مشروع الإرهاب الذى يموله تنظيم الحمدين ، والذى يسعى من خلاله إلى استهداف دول المنطقة.

وأكدت "مباشر قطر"، رفضها لسلوكيات نظام تميم بن حمد التى أدت إلى طعن الأمن القومى العربى ، واستهداف دول المنطقة ، من خلال تنفيذ الكثير من العمليات التخريبية ، والتآمر مع أعداء الوطن العربى ضد مصالحه .

ويأتى الهاشتاج الذى عملت أبواق الحمدين على الترويج له من أجل زعم أن قناة مباشر قطر تراجعت عن موقفها المعارض لنظام تميم بن حمد، محاولة بائسة لخداع أبناء قطر والعمل على مواصلة النهج الكاذب، الذى تتبعه حكومة قطر فى حل أزماتها.

وأكدت "مباشر قطر" أن حكومة تميم بدلا من الاستماع إلى ما نتداوله والسعى إلى تصحيح أخطائها، راحت تشن الحملات ضدها، من أجل كتم صوت الحقيقة والعمل على تدمير الإعلام وإخضاعه إلى قبضة تميم بن حمد.