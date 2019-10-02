شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات الحكومة على "تنظيم قوائم كيانات الإرهاب" بعد إحالته لـ"التشريعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونرصد أبرز ما جاء بهذا التعديل :

- يٌنشر قرار الإدارج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية بدون مقابل".

- يأتى التعديل، بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى الوقائع المصرية.

- اعتمد الإعفاء على أسباب بأن النشر يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية

Advertisements

- كما أنه تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها "خصم عادل".

- إضافة إلى أن النيابة العامة تختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون.