شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات الحكومة على "تنظيم قوائم كيانات الإرهاب" بعد إحالته لـ"التشريعية" والان مع تفاصيل الخبر
- يٌنشر قرار الإدارج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية بدون مقابل".
- يأتى التعديل، بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى الوقائع المصرية.
- اعتمد الإعفاء على أسباب بأن النشر يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية
- كما أنه تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها "خصم عادل".
- إضافة إلى أن النيابة العامة تختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون.
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