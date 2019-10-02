بالصور.. أكبر طائرة ركاب في العالم تصل مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أكبر طائرة ركاب في العالم تابعة لأسطول الخطوط الإماراتية من طراز إيرباص 380، تسع لأكثر من 800 راكب، قادمة من دبي، في تجربة اختبارية لبدء تشغيلها بصورة منتظمة تجاريا لمدة 4 رحلات في الشهر لتكون هناك رحلة كل أسبوع بالمطار، وكان في استقبالها بالمطار الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس شركة الميناء.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: "طلبت الخطوط الإماراتية من سلطات المطار برئاسة المهندس أحمد فوزي، تشغيل طراز إيرباص 380 ضمن رحلاتها المجدولة".

وأوضحت المصادر، موافقة سلطة الطيران المدني على طلب الشركة بعد استيفاء كل الشروط لتشغيل هذا الطراز العملاق بالمطار لمدة 4 رحلات شهريا.

وأضافت المصادر: "جهزت سلطات المطار مبنى 2 الجديد لاستقبال الطائرة ذات الطراز العملاق، وهبطت على ممر 05 سي، بعد تحديثه مؤخرا ليناسب الطرازات العملاقة من الطائرات، وأصبح المطار جاهزًا تماما لاستقبال هذا النوع من الطائرات، سواء من ناحية الممر أو معدات الخدمات أو الحماية المدنية؛ لأن الطراز يتطلب مواصفات خاصة لتشغيله".