إصابة 7 أشخاص في حادث سير بطريق "بلبيس- القاهرة" الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

أصيب 7 أشخاص، بكدمات في أنحاء متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، اليوم الأربعاء؛ إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ربع نقل و"ميكروباص" بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.