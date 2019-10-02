تداول 380 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تداول 380 شاحنة بضائع و81 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 140 شاحنة و22 سيارة.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، وأضاف في بيان إعلامي، أن ميناء سفاجا شهد أمس سفر العبارة أمانة وعلى متنها 23 شاحنة و20 سيارة.

بينما شهد ميناء نويبع استقبال السفينتين آيلة وبريدج، وعلى متنهما 28 شاحنة، وسجل الميناء بالأمس وصول وسفر نفس العائمتين وعلى متنهما 70 شاحنة و8 سيارة.