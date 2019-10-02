لمدة أسبوعين.. افتتاح معرض القاضي الثاني للكتاب في النادي النهري بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي، سيفتتح فعاليات معرض القاضي الثاني للكتاب بالنادي النهري في العجوزة، غدا الخميس، بمشاركة أكبر دور النشر للكتب القانونية والثقافية.

وأضاف "محمود" في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن افتتاح المعرض بمناسبة بدء العام القضائي، وسعي نادي قضاة مصر لتوفير مكتبة علمية تليق بحجم الرسالة العظيمة التي يؤديها قضاة مصر.

وتستمر فعاليات المعرض، على مدار أسبوعين، يقدم المعرض خلالها تخفيضات على الكتب القانونية تصل إلى 40% والكتب الثقافية 20%

ووفق البيان، فأقسام المعرض ستكون في شرف استقبال الزوار من القضاة وأسرهم بداية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع، عدا الخميس والجمعة من الثانية ظهرا حتى الحادية عشر مساء، وسيقام على هامش فعالياته عدة ندوات قانونية وثقافية.