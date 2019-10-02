استقالة نائبة رئيس بيرو بعد يوم من تعيينها رئيسة مؤقتة للبلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - ليما - (د ب أ):

قدمت نائبة رئيس بيرو مرسيدس اراوس استقالتها اليوم الأربعاء، بعد يوم من أدائها اليمين الدستوري أمام نواب البرلمان لتولي رئاسة البلاد مؤقتا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أراوس كتبت تغريدة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء قالت فيها إنها لا تستطيع أداء مهام الرئيس المؤقت التي أوكلها لها البرلمان، بعد أن طلبت منظمة الدول الأمريكية من المحكمة الدستورية في بيرو النظر في قانونية قرار حل البرلمان.

وكان رئيس بيرو مارتن فيزكارا قد أصدر قرارا بحل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة أمس الأول الاثنين، وطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لإنهاء المأزق السياسي الذي تشهده البلاد بسبب خططه لمكافحة الفساد.

ووصف النواب خطوة حل البرلمان بغير الدستورية، وصوتوا لصالح عزل فيزكارا وتعيين أراوس بدلا منه بصورة مؤقتة.