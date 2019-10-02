الجزائر.. احتجاجات جديدة ترفض الرئاسيات في ديسمبر

أعرب الآلاف من طلاب الجزائر، يوم الثلاثاء، عن رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 12 ديسمبر القادم.

وشهدت العاصمة الجزائر ومحافظات تيزي وزو وبجاية وقسنطينة ووهران، عدة مظاهرات متزامنة ضمن وقفة الطلاب الـ32.

وعلى منوال الأسابيع الماضية، لم يقتصر الاحتجاج على الطلاب فحسب، حيث شارك نقابيون وأساتذة، فضلًا عن حقوقيين ومتقاعدين.

Advertisements

وفي مقابل ترشح نحو مئة شخصية للاقتراع المرتقب بعد 72 يومًا، وتمسك السلطة وقائد الجيش بالانتخابات كحل أوحد، حرص المتظاهرون اليوم على معارضة تنظيم الانتخابات الرئاسية، متهمين دوائر القرار بـ ”خياطتها على المقاس“، على حدّ تعبيرهم.

وشهدت ساحة الشهداء بالعاصمة الجزائر؛ تجمهر أعداد قياسية على نحو ملأ الطريق الرئيسي وعموم الأرصفة والأزقة، وسارت الجموع باتجاه ساحة موريتانيا مرورًا بساحات بورسعيد والبريد المركزي وأودان.

وفي تجمع حاشد عند ناصية شارع حسيبة بن بوعلي، ردد هشام وجمال وفوزي وهجيرة ورانيا وغيرهم بحنجرة واحدة: ”لن يكون هناك انتخاب؛ ما لم يرحل رموز النظام القائم“.

وتحت أنظار عناصر الأمن الذين حضروا بكثافة، تساءل محتج يدعى يزيد غاضبًا: ”كيف يخططون للاقتراع الرئاسي في ظل استمرار وجود رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وغيرهما من رجالات بوتفليقة“.