شاهد.. الأمير محمد بن نايف يعزي عائلة اللواء عبدالعزيز الفغم

قدم الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي السابق، العزاء لأسرة بداح بن عبدالله الفغم في وفاة نجلهم اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشاد الأمير بن نايف بمناقب اللواء الراحل، وظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث لأسرته عنه، قائلا: ”راح للي أكرم منا، ان شاء الله بيلقى كل اعماله عند رب العالمين، كان رجل..“.

وأكد أفراد أسرة اللواء الراحل، أن الفغم كان كثيرا ما يتغيب عنهم بسبب التزاماته بواجباته كحارس شخصي اتجاه كل من عمل تحت إمرتهم.

وشهد عزاء الفغم حضورًا لافتًا لعدد كبير من الشخصيات البارز من

أمراء.

شاهد الفيديو:

وكان اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.

Advertisements

وكشفت شرطة مكة المكرمة بالسعودية يوم الأحد الماضي الموافق 29 سبتمبر ملابسات مقتل اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، إثر إطلاق النار عليه أثناء زيارته لأحد أصدقائه بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية إنه أثناء زيارة المجني عليه لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي بمنزله، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم، وآل علي فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاحًا ناريًّا؛ ليطلق النار على المجني عليه .

وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن إصابة الفغم، واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره .

اقرأ ايضًا :

"ظل الملك".. من هو اللواء عبدالعزيز الفغم؟

تعرف على ممدوح بن مشعل المتهم بقتل اللواء عبدالعزيز الفغم