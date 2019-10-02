اليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الاقتصادية

أدان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليسيتي سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة في اليابان قبالة مقاطعة شيمان صباح اليوم الأربعاء ،مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية بأنها تواصلت

مع المبعوث الأمريكي ستيفن بيجون، الذي يقود محادثات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية، لمناقشة عملية إطلاق بيونج يانج للصواريخ الباليستية واتفق الجانبان على التعاون مع كوريا الجنوبية في هذا الصدد.بدوره ، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا وفقا لصحيفة (جابان تايمز) اليابانية إنه لم ترد تقارير بعد عن أي أضرار لحقت بالسفن أو الطائرات.يشار إلى أن هذا التصعيد جاء بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية أنها ستستأنف المحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.