اليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الاقتصادية

أدان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليسيتي سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة في اليابان قبالة مقاطعة شيمان صباح اليوم الأربعاء ،مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.
وأفادت وزارة الخارجية اليابانية بأنها تواصلت
بدوره ، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا وفقا لصحيفة (جابان تايمز) اليابانية إنه لم ترد تقارير بعد عن أي أضرار لحقت بالسفن أو الطائرات.
يشار إلى أن هذا التصعيد جاء بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية أنها ستستأنف المحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.
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