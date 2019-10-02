كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة دولية: قطر تستضيف الفعاليات الرياضية للتغطية على إرتباكها السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحاول قطر على إستضافة الفعاليات الرياضية العالمية والدولية للتغطية على إرتباكها السياسي، مشيرة في الوقت نفسه إلى فضيحة الغياب الجماهيري لفعاليات مونديال ألعاب القوى الجارية حالياً في الدوحة، حسبما قالت صحيفة دولية.

وذكرت صحيفة العرب اللندنية، أن وجّه الارتباك الواضح في إدارة بعض المنافسات واصطدامها بعاملي الحرارة وغياب الجمهور شد اهتمام المراقبين صوب سؤال مركزي بشأن المقاييس التي اعتمدت في إسناد امتياز تنظيم هذه المناسبة الرياضية العالمية الكبرى إلى بلد غير مؤهّل بشريا وطبيعيا لاحتضانها، ومدى سلامة اختيار قطر لتنظيم تظاهرة من حجم وقيمة مونديال ألعاب القوى 2019، وكذلك نهائيات كأس العالم 2022، من اعتبارات سياسية ومادية لا صلة لها بالرياضة.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين، إن رهان قطر المبالغ فيه على الرياضة لتلميع صورتها في ظل ارتباك تجربتها السياسية القائمة منذ أواسط تسعينات القرن الماضي والأخطاء الكثيرة التي وقعت فيها والصراعات المجانية التي فجّرتها مع العديد من الدول بما في ذلك بعض أقرب جيرانها الخليجيين، فضلا عن التورط في علاقات مشبوهة مع حركات متشددة وتنظيمات إرهابية، هو ما دفع الدوحة إلى أن تلقي بثقلها المالي خلف هدف الحصول على تنظيم مناسبات رياضية كبرى، بات من الثابت عمليا أنها غير قادرة على حسن تسييرها وإدارتها.

ووقف المراقبون خلال الأيام الأولى من مونديال ألعاب القوى، الذي افتتح الجمعة الماضية في قطر، على حقيقة أن الإمكانيات المادية الضخمة التي رصدتها الدولة الثرية بعائدات الغاز الطبيعي لا يمكنها أن تقهر العوامل الطبيعية وما يميّز الطقس في الخليج من ارتفاع في درجات الحرارة وكثافة نسبة الرطوبة في الهواء، ولا عامل ندرة الجمهور في البلد الصغير الذي يوجد على أرضه مئات الآلاف من العمال الوافدين والكادحين في ظروف صعبة لا تتيح لهم رفاهية الاهتمام بالرياضة.

وبالنسبة إلى الكثير من الملاحظين فإن الارتباك القطري في إدارة فعاليات مونديال ألعاب القوى هو مقدمة سيئة ومؤشر مبكّر على فشل محتمل في تنظيم نهائيات كأس العالم القادمة في كرة القدم.

وسُجلت جملة من الإخلالات في مونديال ألعاب القوى في دورة 2019، ومنها خاصة تأجيل سباق عشرين كيلومترا مشيا. وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن قرار التأجيل يأتي بسبب ارتفاع درجة الحرارة في العاصمة القطرية الدوحة، وكذلك ارتفاع نسبة الرطوبة.

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ولاقت البطولة الجارية في قطر الكثير من الانتقادات، بسبب معاناة الرياضيين من عاملي الحرارة والرطوبة اللذين أثّرا بشكل واضح على الأداء الرياضي للمشاركين والمشاركات.

وهاجم عدد من الإعلاميين والجماهير الرياضية حول العالم الاتحاد العالمي لألعاب القوى بقوة بعد الفشل في تنظيم بطولة ألعاب القوى في الدوحة وانسحاب العديد من الرياضيين والمنتخبات بسبب رداءة التنظيم وسوء الأحوال الجوية وخلو الملاعب من الجماهير. وشن الإعلام الإنكليزي حملة ضغط على رئيس الاتحاد سيب كو لإعلان فشل البطولة وإيقافها وإعادة تنظيمها في دولة أخرى بعد عام وإلغاء نتائج البطولة الحالية.

وكان مشهد غياب الجمهور لافتا عندما توج كل من الأميركي كريستيان كولمان والجامايكية شيلي آن فرايزر برايس بذهبية سباق 100 متر. فالسباقان، اللذان يعدان من الأبرز في كل بطولة عالمية لـ“أم الألعاب”، أقيما أمام مدرجات شبه فارغة. وهذا المشهد ليس مثاليا بالنسبة إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أو صورة يرغب رئيسه البريطاني سيباستيان كو في أن تطبع انطلاق ولايته الثانية بعد إعادة انتخابه الأربعاء الماضي قبل يومين من إشارة انطلاق مونديال الدوحة، الذي يستمر حتى السادس من أكتوبر.

ويتسع ملعب خليفة، أحد الملاعب الثمانية المضيفة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022، لنحو أربعين ألف متفرج. لكن السعة الإجمالية تم تقليصها إلى 20 ألفا خلال مونديال القوى عبر تغطية الجزء العلوي من المدرجات.

وردا على استفسارات وسائل الإعلام بشأن الحضور الجماهيري، أصدرت اللجنة المحلية المنظمة بيانا أكدت فيه أنها تبذل جهودا مضاعفة لتأمين إقبال جماهيري أكبر خلال الأيام المتبقية من البطولة.

ورأت اللجنة المنظمة أن من أسباب تراجع الحضور إقامة العديد من السباقات النهائية في وقت متأخر بالتوقيت المحلي، وذلك لملاءمة مواقيت البث التلفزيوني إلى الجمهور حول العالم، موضحة أن ذلك “يؤثر على عدد المتفرجين”.