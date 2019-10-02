كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: سنرسل"العرض النهائي" لصفقة البريكست إلى الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنه سيرسل ما اسماه "العرض النهائي" للمملكة المتحدة بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تحديد الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا بعد أقل من شهر.

يقول جونسون إن الاقتراح هو "حل وسط عادل ومعقول". لكن من المحتمل أن يواجه شكوكًا من قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يشكون في امتلاك المملكة المتحدة خطة عملية لتجنب الضوابط الحدودية بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.

وتقول الحكومة البريطانية إنها سترسل المقترحات إلى بروكسل بعد اختتام جونسون للمؤتمر السنوي لحزب المحافظين اليوم الأربعاء. يقول جونسون إنه سوف يبتعد عن المحادثات إذا رفض الاتحاد الأوروبي "الانخراط" في خطة المملكة المتحدة.

يصر جونسون على أنه يتعين على بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة.

و في وقت سابق، كان قد اوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء أن حانت اللحظة الحاسمة، حيث تستعد حكومته أخيرًا لتقديم مقترحات ملموسة لعقد انفصال جديد عن الاتحاد الأوروبي.

من المقرر أن تغادر بريطانيا الكتلة المكونة من 28 دولة في نهاية هذا الشهر، وينفد صبر قادة الاتحاد الأوروبي بسبب فشل المملكة المتحدة في وضع خطط مفصلة للحفاظ على حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا - وهي نقطة الخلاف الرئيسية للاتفاق.

تعتزم المملكة المتحدة إرسالهم إلى بروكسل في غضون أيام من مؤتمر حزب المحافظين الحاكم الذي ينتهي في مانشستر، شمال إنجلترا، يوم الأربعاء. وقال جونسون إن التفاصيل سيتم الكشف عنها "قريبًا جدًا".

يقول جونسون إن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة. تم رفض اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وسلفته، تيريزا ماي، من قبل برلمان المملكة المتحدة ثلاث مرات، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب معارضة "الدعم"، وهي بوليصة تأمين تهدف إلى ضمان عدم وجود عودة إلى المراكز الجمركية أو غيرها من البنية التحتية على الحدود الأيرلندية.

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تدعم الحدود المفتوحة كل من الاقتصاد المحلي وعملية السلام في أيرلندا الشمالية.

يعارض مؤيدو البريكسيت من المملكة المتحدة الدعامة لأنها ستحافظ على ارتباط المملكة المتحدة بالقواعد التجارية للاتحاد الأوروبي لتجنب الضوابط الجمركية - مما يحد من قدرتها على إبرام صفقات تجارية جديدة في جميع أنحاء العالم.

وقال جونسون لبي بي سي: "لا فائدة من ممارسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا بقيت في الاتحاد الجمركي وأغلقت السوق الموحدة دون أي رأي".

لم يقل ما هو البديل المقترح لبريطانيا. حتى الآن، طرحت المملكة المتحدة فكرة وجود منطقة مشتركة للماشية والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى "حلول تكنولوجية" لم يتم اختبارها إلى حد كبير. ويري الاتحاد الأوروبي إن هذا غير كافٍ.

كما رفض نائب رئيس وزراء أيرلندا فكرة طرحت في أوراق المملكة المتحدة الأولية بتحديد مراكز الجمارك على بعد بضعة أميال من الحدود.

وأوضح جونسون إن الفكرة لن يتم تضمينها في تقرير المملكة المتحدة، قائلا "هذا ليس ما نقترحه على الإطلاق".