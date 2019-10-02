كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: اكتمال اختبار نظام الصواريخ الروسية S-500 في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير وسائل الإعلام، أن اختبارات نظام الدفاع الجوي الروسي S-500 Prometey في سوريا قد اكتملت بالفعل، وقد اعتبرت ناجحة، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على هذه المزاعم حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "إزفستيا"، وهي وسيلة إعلام روسية، نقلًا عن مصادر في وزارة الدفاع، تم اختبار أهم عناصر نظام الدفاع الجوي الروسي S-500 Prometey في سوريا.

وحسب الصحيفة، فإنه خلال اختبار S-500، حدد الخبراء "بعض المشاكل" في تشغيل المعدات، ولكن تم التعامل معها بسرعة.

تم تحديد أن الاختبارات قد اكتملت بالفعل وتم الاعتراف بنجاحها.

وأشار نائب رئيس سابق للقوات الجوية لنظام الدفاع الجوي المتكامل المشترك لرابطة الدول المستقلة، الملازم جنرال ايتش بيسيف، إلى أنه خلال الاختبارات السابقة لتزويد القوات المسلحة بالأسلحة، يولى اهتمام خاص للتشغيل السلس لجميع مكوناتها.

ووفقا للمسؤول، فإن المعدات "يتم اختبارها في ظروف تقنية و مناخية قاسية وتعمل حرفيا.. على الرغم من التآكل".

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على التقارير.

لا تزال المواصفات الفنية لـ S-500 محاطة بالسرية، على الرغم من أن التقارير تتكهن بأن النظام سيكون قادرًا على تدمير الأهداف من مسافات تصل إلى 600 كم، وتتبع وضرب ما يصل إلى 10 أهداف باليستية تتحرك بسرعة صوت فائقة تصل إلى 7 كم في الثانية (أي ما يعادل حوالي 20 ماخ).

Advertisements

في 2 أكتوبر 2018، سلمت موسكو S-300s إلى دمشق في محاولة لتعزيز أمن القوات الروسية المنتشرة في الدولة المضطربة في الشرق الأوسط.

جاءت هذه الخطوة، ردًا على حادثة أسقطت فيها دفاعات جوية سورية بطريق الخطأ طائرة عسكرية روسية من طراز Il-20 على متنها 15 من أفراد الخدمة في اللاذقية أثناء محاولتها صد غارة جوية إسرائيلية.

في أعقاب الحادث، اتهمت موسكو، جيش الدفاع الإسرائيلي باستخدام الطائرة الروسية عمداً كدرع أثناء هجومها على أهداف في سوريا.

ورفضت تل أبيب هذه الاتهامات، مدعية أنها حذرت موسكو من الغارة الجوية القادمة في المنطقة في الوقت المناسب.

وفي سياق منفصل، أكد الجيش الروسي، يوم السبت 28 سبتمبر، تدمير نحو 60 طائرة مسيّرة منذ بداية العام كانت مرسلة باتجاه قاعدته العسكرية في سوريا في منطقة حميميم غير البعيدة من مناطق لا يزال مقاتلون معارضون وجهاديون يسيطرون عليها.

وقال اللواء إيغور كوناشينكوف إنّ القوات الروسية اعترضت 58 طائرة مسيّرة و27 صاروخاً كانت ستستهدف القاعدة العسكرية الواقعة في محافظة اللاذقية، معقل نظام الرئيس بشار الأسد في شمال غرب البلاد.

وقال للصحافيين الجمعة إنّه جرى التصدي لكل الهجمات.

وأضاف خلال جولة صحافية نظمتها القوات الروسية، "قد يبدو نظام (الطائرات المسيّرة) بدائياً، ولكنه يسمح بإطلاق قذائف من ارتفاع كيلومترين".