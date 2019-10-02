ناسا ترصد أصوات زلازل وغيرها على المريخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الإدارة الوطنية الأميركية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، أمس الثلاثاء، أن مسبارا لها، تمكن من التقاط أصوات منخفضة لأصوات زلازل وغيرها من الأصوات الغريبة على سطح المريخ.

وأصدر العلماء عينة صوتية التقطها مسبار "إنسايت". وكان لا بد من تقوية الأصوات ليستطيع البشر سماعها.

واكتشف مقياس الزلازل في "إنسايت" أكثر من 100 صوت، ولكن 21 فقط منها يعتبر زلزالا مريخيا قويا.

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ويمكن أن يكون الباقي أصوات زلازل منخفضة أيضا أو أي شيء آخر.

ومقياس الزلازل الفرنسي في "إنسايت" حساس للغاية لدرجة أنه يمكن أن يسمع رياح المريخ بالإضافة إلى حركات ذراع الروبوت في المركبة الفضائية وغيرها من الأصوات.

ووصل "إنسايت" إلى المريخ في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وسجل أول حركة زلزالية في نيسان/ أبريل الماضي.