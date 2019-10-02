يركا: فشل إقرار الميزانية قد يؤدي لحل المجلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فشلت إدارة مجلس يركا المحلي في إقرار ميزانية العام 2019 في جلسة خاصة عقدت مساء أمس، الثلاثاء.

وناقش رئيس وأعضاء المجلس المحلي في يركا مقترح الميزانية، وانتهت الجلسة دون إقرارها حيث عارض 7 أعضاء الميزانية المقترحة وأيدها 7 أعضاء.

الجدير بالذكر أن المجلس المحلي في يركا فشل بإقرار الميزانية في 3 جلسات خاصة، بعدما منح وزير الداخلية فرصة استثنائية رابعة لغاية 30.09.2019.

هذا، ويشار إلى أن عدم إقرار الميزانية قد يؤدي إلى إقالة جميع أعضاء المجلس المحلي وفرض لجنة خارجية معينة لإدارة شؤون البلدة.