بسمة طبعون: حريق في روضة أطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق داخل روضة أطفال في بلدة بسمة طبعون صباح اليوم، الأربعاء.

وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي وصلت إلى المكان بإخماد ألسنة النار داخل الروضة، ومنع انتشاره، علما أن الطلاب لم يتواجدوا في هذه الساعة المبكرة بالروضة.

هذا، وفتح خبير الحرائق والشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.