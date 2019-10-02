القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق داخل روضة أطفال في بلدة بسمة طبعون صباح اليوم، الأربعاء.
وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي وصلت إلى المكان بإخماد ألسنة النار داخل الروضة، ومنع انتشاره، علما أن الطلاب لم يتواجدوا في هذه الساعة المبكرة بالروضة.
هذا، وفتح خبير الحرائق والشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة طبعون: حريق في روضة أطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.