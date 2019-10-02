سقوط فأر من سقف البيت الأبيض يُحدث ضجة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندفع مشاركون في مؤتمر صحافي، عُقد أمس الثلاثاء في البيت الأبيض، في الولايات المتحدة، إلى ملاحقة فأر سقط من السقف، مما خلق حالة من الفوضى.

وسقط الفأر على أحد المراسلين، ليطلق البعض صرخات، ومن ثم قطع المؤتمر والبدء باللحاق به.

وقال مراسل البيت الأبيض لشبكة "إن بي سي"، في تغريدة على "تويتر": "في أخبار أخرى: فأر سقط حرفيا من السقف في قاعتنا بالبيت الأبيض ونزل على حاسوبي الخاص".



وقام المراسلون والمنتجون والمصورون، دون جدوى، بمطاردة الفأر في قاعة المؤتمرات الصحافية أملا في صيد الحيوان الصغير.

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وخلق الحدث ضجة بوسائل الإعلام الاجتماعية.

وفي تغريدة، قالت مراسلة شبكة "إن بي سي نيوز"، شانون بيتيكتس إنه "الأمر الأكثر إثارة في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض منذ شهور".

وسارع مؤيدو ومنتقدو الرئيس إلى الولوج بسرعة عبر "تويتر" للسخرية من الموقف أو انتقاده.