توقيف برلمانية فرنسية شاركت في تظاهرات الجزائر

أفاد موقع "النهار أونلاين" الجزائري اليوم الأربعاء، بأن السلطات الجزائرية أوقفت برلمانية فرنسية شاركت في تظاهرات الطلاب في البلاد.
وأفاد الموقع: "لم تعرف حتى الآن أسباب وظروف وجود البرلمانية الفرنسية بالجزائر".
من جهة أخرى، قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تم توقيف بانو مع مساعدها مراد تكزوت، خلال مشاركتها في تظاهرة احتجاجية للطلاب في الجزائر"، لافتين إلى أنه "تم الإفراج عنها في وقت لاحق، من دون معرفة ما إذا كان سيتم ترحيلها من البلاد".
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