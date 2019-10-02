وكالة أنباء العراق: مظاهرة سلمية في منطقة الزعفرانية ببغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظم عدد من المواطنين العراقيين، الأربعاء، مظاهرة سلمية في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد.

كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق قد نددت باستخدام القوات الأمنية العنف لتفريق المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات الأخرى، للمطالبة بالإصلاح والخدمات.

وشهدت مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية مظاهرات شعبية واسعة طالب من خلالها المتظاهرون بالإصلاح والخدمات الرئيسية.

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وأعلنت السلطات سقوط قتيلين و200 مصاب خلال الاحتجاجات، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن 3 قتلى.

من جانبه طالب الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، بمزيد من ضبط النفس واحترام القانون إثر احتجاجات واسعة في عدة مدن عراقية.

فيما حثت الأمم المتحدة، على التهدئة وضبط النفس في العراق، عقب المظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن العراقية.