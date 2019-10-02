ارحل_يا_تميم ينذر بثورة مرتقبة على النظام في قطر أواخر الشهر الجاري

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

تميم

كتب الخليج 365 - خاص

ينذر هاشتاج يتداوله ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، بوسم، "ارحل يا تميم" بثورة مرتقبة على نظام الحكم في دولة قطر، وأمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني .



ووجه النشطاء والمغردون على تويتر، تهماً عديدة لأمير قطر، أبرزها دعم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التي باتت تتخذ من الدوحة مركزاً للإقامة والإنطلاق نحو إستهداف دول المنطقة .

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كما أعرب النشطاء عن سخطهم جراء الوضع الإقتصادي المتدني الذي وصلت إليه قطر بسبب المقاطعة العربية لها منذ يونيو 2017م على خلفية خيانتها ودعمها لإيران وميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن في حين كانت هي أحد أعضاء التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الميليشيات الحوثية .

وأتفق المغردون على عبارة واحدة وهي "ارحل يا تميم لانك راعي للارهاب ومخرب للبلاد العربية" .

فيما ذهب البعض إلى تحديد موعد 24 أكتوبر الجاري، ليكون يوم ثورة على النظام القطري وإقتلاع أميرها الحالي تميم بن حمد، بعد أن ضاق الشعب ذرعاً في تصرفاته .