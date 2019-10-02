قرطباوي: على الجميع التعاون مع رئيس الجمهورية والحكومة

اعتبر الوزير السابق ​شكيب قرطباوي​ في حديث اذاعي انه "لا يمكن انكار انعدام الثقة بين ​الدولة​ والناس وكلنا وصلنا الى الشعور بأنه لا مجال للكلام فقط"، مشيرا الى أن "هناك تغييرات قادمة ويجب أن نتذكر الا عجائب ولا تتغير الامور بكبسة زرّ".

وراى قرطباوي أن "على الجميع التعاون مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ و​الحكومة​ من خلال القبول بالتضحيات".