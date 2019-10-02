طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

افادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا خريفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض ​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال، يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات ويتوقع ​تساقط امطار​ خفيفة محلية خاصة على الجبال الشمالية اعتبارا من المساء.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم صباحا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم جزئياً كما تنشط الرياح احياناً . أما الجمعة فيكون قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.