ديب: من يؤمن الكهرباء سيضعه الشعب "مطرح الله" و"بس تزبط الكهرباء بيزبط لبنان"

شدّد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​حكمت ديب​، على أنّه "بس تزبط الكهرباء يعني زبط لبنان"، لأنّها تكبّد البلد الكثير من الأموال المهدورة بسبب عدم رفع الفاتورة، فالكهرباء تُباع بأسعار أقل من سعر كلفة الإنتاج". ولفت إلى أنّ "الكهرباء تفرض عجزًا على ​الموازنة​ يقارب ملياري دولار، أي أكثر من نصف ​الدين العام​ الموضوع على كاهلنا".

وبيّن في تصريح إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزملية نوال ليشع عبود، أنّ "المواطنين يدفعون ثلاثة فواتير: فاتورة كهرباء الدولة، فاتورة ​مولدات الكهرباء​ وخدمة الدين الناتج عن عجز "​كهرباء لبنان​". وأوضح أنّ "​خطة الكهرباء​ هي الذهاب إلى مزيد من الإنتاج".

ورأى ديب أنّ "من يجد الحل لمعضلة الكهرباء ويؤمّنها سيحلّق سياسيًّا، وسيضعه الشعب "مطرح الله"، ولهذا السبب يحاولون عرقلتنا لكي لا نصل إلى حلّ"، داعيًا المواطنين إلى "المزيد من اليقظة والتحليل والتفكير النقدي الصحيح". واشار إلى أنّ "تحميل "​التيار الوطني الحر​" مسؤوليّة إضاعة الفرص، هو نكتة". وأفاد بأنّ "هناك "كارتيلات" تعيق أيضًا تنفيذ الخطة".