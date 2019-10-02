الكتيبة الايطالية دشنت خزانًا للمياه في جويا قضاء صور

دشنت الوحدة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" بالتعاون مع بلدية جويا في قضاء صور خزان مياه بعد إعادة تأهيله ويندرج المشروع في سياق سلسلة المشاريع الخدماتية والإنمائية المشتركة والممول من إيطاليا عبر الكتيبة الإيطالية بالتعاون مع البلدية لتلبية جزء كبير من حاجات سكان المنطقة وتحسين الظروف الحياتية لهم.
وأشاد رئيس البلدية حسن جيشي بـ"الكتيبة الإيطالية ودورها الريادي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان"، شاكراً قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال برونو بيشوتا ومكتب التعاون المدني العسكري الإيطالي على "مساندتهم ودعمهم لأبناء الجنوب عموما ولأبنائنا خصوصا"، منوهًا بـ"المشاريع الخدماتية والإنمائية التي أنجزوها في المنطقة".
بدوره، أعرب راعي الحفل الجنرال بيشوتا عن سعادته لتمثيل إيطاليا الممولة للمشروع الحيوي لصالح أبناء البلدة وتأمين مياه الشفة لأهالي جويا والجوار.
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