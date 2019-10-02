الكتيبة الايطالية دشنت خزانًا للمياه في جويا قضاء صور

دشنت الوحدة الإيطالية العاملة في إطار قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة "​اليونيفيل​" بالتعاون مع بلدية جويا في ​قضاء صور​ خزان مياه بعد إعادة تأهيله ويندرج المشروع في سياق سلسلة المشاريع الخدماتية والإنمائية المشتركة والممول من ​إيطاليا​ عبر ​الكتيبة الإيطالية​ بالتعاون مع ​البلدية​ لتلبية جزء كبير من حاجات سكان المنطقة وتحسين الظروف الحياتية لهم.

وأشاد رئيس البلدية حسن جيشي بـ"الكتيبة الإيطالية ودورها الريادي في سبيل تحقيق ​الأمن​ والاستقرار في ​جنوب لبنان​"، شاكراً قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ​برونو بيشوتا​ ومكتب التعاون المدني العسكري الإيطالي على "مساندتهم ودعمهم لأبناء ​الجنوب​ عموما ولأبنائنا خصوصا"، منوهًا بـ"المشاريع الخدماتية والإنمائية التي أنجزوها في المنطقة".

بدوره، أعرب راعي الحفل الجنرال بيشوتا عن سعادته لتمثيل إيطاليا الممولة للمشروع الحيوي لصالح أبناء البلدة وتأمين ​مياه الشفة​ لأهالي جويا والجوار.