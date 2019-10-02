اتحاد حماية الأحداث: لا عمليات خطف أطفال من امام المدارس

أعلن الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان أنه "لم تحصل اي عمليات خطف للأطفال من امام المدارس وإنما ما زال التحقيق مستمرا بخصوص حالة واحدة فقط".
وشدد على "دور الأهل في مراقبة الأطفال في كافة الأوقات ومساندتهم وعدم تركهم بمفردهم في اي مكان دون مراقبة او متابعة".
وذكر الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان بتواجده في كافة المحافظات اللبنانية وبدور المندوبين الاجتماعيين في مساندة القاصرين ودعم الشبيبة والشابات .
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