قيومجيان:لن نوافق على موازنة 2020 إلا ان تضمنت واصلاحات بنيوية لإنقاذ الوضع

أكد وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "كوزراء ​القوات اللبنانية​ لن نكذب على الناس ولن نوافق على موازنة 2020 إلا ان تضمنت اجراءات واصلاحات بنيوية فورية لإنقاذ وضع البلد المالي والاقتصادي وفق خطة العمل والاقتراحات التي قدمناها وقدمها آخرون". وأمل من اللجنة الوزارية امتلاك إرادة وقرار "الوقت يداهمنا ووجع الناس لا يرحم".

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