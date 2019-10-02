أبو شقرا: تعميم مصرف لبنان فيه شوائب ونتمنى تطبيق الآلية والمشكلة حلت بالنسبة إلينا

ركّز ممثّل شركات موزّعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، على أنّ "التعميم الصادر عن "​مصرف لبنان​" يتضمّن شوائب، وكأنّهم يضعون من خلاله "العصي بالدواليب". ولفت إلى "أنّنا نشكر رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ وحاكم "مصرف لبنان" ​رياض سلامة​ على القرار، لكنّنا نتمّنى أن تُطبَّق الآليّة".

وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "الشركات المستوردة للنفط لا تزال تسلّم بالدولار، والمصافي التابعة للدولة اللبنانية تسلّم بالدولار أيضًا"، مطالبًا وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ بأن "يكون الشغل الشاغل لها هو في تطبيق الآلية، فلا ينقص قطاع ​النفط​ مشاكل".

وبيّن أبو شقرا أنّ "هناك ملاحظات على التعميم ونحن ضدّ التصعيد. نحن نعتبر أنّ المشكلة حُلّت بالنسبة إلينا، لأنّنا سندفع ونبيع ب​الليرة اللبنانية​، لكن بالنسبة للشركات المستوردة، فالمشكلة لم تُحل".