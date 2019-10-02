ركّز ممثّل شركات موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، على أنّ "التعميم الصادر عن "مصرف لبنان" يتضمّن شوائب، وكأنّهم يضعون من خلاله "العصي بالدواليب". ولفت إلى "أنّنا نشكر رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة على القرار، لكنّنا نتمّنى أن تُطبَّق الآليّة".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "الشركات المستوردة للنفط لا تزال تسلّم بالدولار، والمصافي التابعة للدولة اللبنانية تسلّم بالدولار أيضًا"، مطالبًا وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني بأن "يكون الشغل الشاغل لها هو في تطبيق الآلية، فلا ينقص قطاع النفط مشاكل".
وبيّن أبو شقرا أنّ "هناك ملاحظات على التعميم ونحن ضدّ التصعيد. نحن نعتبر أنّ المشكلة حُلّت بالنسبة إلينا، لأنّنا سندفع ونبيع بالليرة اللبنانية، لكن بالنسبة للشركات المستوردة، فالمشكلة لم تُحل".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو شقرا: تعميم مصرف لبنان فيه شوائب ونتمنى تطبيق الآلية والمشكلة حلت بالنسبة إلينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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