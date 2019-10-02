بدء الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراعي

بدأ الاجتماع الدوري الشهري ل​مجلس المطارنة الموارنة​ برئاسة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في بكركي وعلى جدول أعماله شؤون كنسية ووطنية.

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