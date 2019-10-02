عقيص: الضغط على شعبٍ جائع كوضع الملح على الجرح يزيده التهاباً

رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "في الأزمات الكبرى يُطلب من المسؤول ان يُطمئن شعبه لا ان يهدّده. الضغط على شعبٍ جائع كوضع الملح على الجرح، يزيده التهاباً".
وقال: "طمئنوا الناس باقرار الإصلاحات، وهي معروفة وقدّمناها ضمن خطة الى الحكومة. وهي ايضاً سهلة تحتاج الى قرار واحد: وقف الكوميسيون والسمسرة وشفط المال العام".
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