عقيص: الضغط على شعبٍ جائع كوضع الملح على الجرح يزيده التهاباً

رأى عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "في الأزمات الكبرى يُطلب من المسؤول ان يُطمئن شعبه لا ان يهدّده. الضغط على شعبٍ جائع كوضع الملح على الجرح، يزيده التهاباً".

وقال: "طمئنوا الناس باقرار الإصلاحات، وهي معروفة وقدّمناها ضمن خطة الى ​الحكومة​. وهي ايضاً سهلة تحتاج الى قرار واحد: وقف الكوميسيون والسمسرة وشفط ​المال​ العام".