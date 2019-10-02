فادي الجميل: الصناعيون اللبنانيون هم مشروع النجاح للاقتصاد الوطني

أكّد رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​، في ​مؤتمر​ حول دعم ​الصناعة​ الغذائية في ​السراي الحكومي​، أن "القطاع الصناعي يلعب القطاع دورًا اقتصاديًا مهمًا من خلال صناعة منتجات غذائية ​لبنان​ية في ظل تزايد الطلب على المطبخ اللبناني حول ​العالم​"، مشيرًا الى أن "الابتكار والتطور في القطاع أدى الى أن تصل منجاتنا الغذائية الى ​أوروبا​ و​أميركا​".

وطلب الجميل من "اليونيدو مساعدتنا لتسجيل العلامات التجارية وأهمها الحمص بالطحينة الذي يحاولون تقليده حول العالم ولكن أصله لبناني"، مشددًا على أن "نجاح الصناعة الغذائية ونموها مرتبط بالتزامها بمعايير الجودة والسلامة الغذائية. إن المؤسسات الصناعية مدعوة الى القيام بدور جديد وجهد كبير في زمن العولمة من خلال زيادة ​القيمة المضافة​ على المنتجات الزراعية لتحديد هويتها الخاصة ضمن نظام التسمية الغذائية الجغرافية، مثل تفاح ​جبل لبنان​"،

وتمنّى"المزيد من التعاون بين المؤسسات اللبنانية والإيطالية في المجال الغذائي"، موضحًا أن "الصناعيين اللبنانيين الذين سطروا نجاحات عدة في العالم هم مشروع النجاح للاقتصاد الوطني. فدول مثل ​سويسرا​ و​اليابان​ وصلت الى موقع متقدم بفضل تطور قطاع الصناعة و​الزراعة​. صحيح أن لبنان بلد صغير لكنه صاحب فرص كبيرة".