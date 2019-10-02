لوفيغارو: بن سلمان يريد عزل والده قبل هزيمة ترامب المحتملة بالانتخابات

سلطت صحيفة "​لوفيغارو​" الفرنسية، ​الضوء​ على اغتيال عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك ​سلمان بن عبد العزيز​، السبت الماضي في جد، لافتة إلى ان "الاغتيال يؤجج الشائعات والشكوك، وذلك بعد تغيير رئيس ​الديوان​ الملكي هذا الصيف، ليحل محله فهد العيسى الذي يعد مقربا من ولي العهد ​محمد بن سلمان​"، مضيفة أن "البعض يرى في جريمة اغتيال الحارس الشخصي، مؤشرا إضافيا على رغبة ولي العهد في عزل والده، المريض والبالغ من العمر 83 عاما، والذي يحمل مصير ابنه المفضل بين يديه".

وذكرت الصحيفة أنه "في هذه الأوقات المضطربة عاد الحديث عن سيناريو استبعاد أو عزل الملك سلمان من قبل ابنه"، منوهة إلى أن "بن سلمان يريد أن يصبح ملكا قبل هزيمة الرئيس ​دونالد ترامب​ المحتملة في ​الانتخابات الرئاسية​ العام المقبل".

ولفتت الصحيفة إلى أن "بن سلمان يسعى إلى أخذ المبادرة رغم التطورات الأخيرة التي أضعفته"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "حليفته دولة ​الإمارات​، باتت تشكك الآن في قدرته على قيادة السعودية".