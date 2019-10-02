الحوثيون: 9 قتلى وجرحى من العسكريين بعمليات قنص شمال حجة

أعلنت حركة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​ عن "مقتل وإصابة 9 جنود من ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية قنصاً في محافظة حجة شمال غربي اليمن".

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