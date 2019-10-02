سكاي نيوز: متظاهرون عراقيون قطعوا طرقا ببغداد وإطلاق نار بمحيط ساحة التحرير

ذكرت قناة "سكاي نيوزعربية" أنّ "متظاهرين قطعوا طريقًا رئيسة وسط منطقة الزعفرانية في العاصمة ​العراق​ية ​بغداد​".

وأفادت بـ"قطع الطريق بين بغداد ومحافظة ديالى بعد خروج مظاهرات في منطقة الشعب، و​إطلاق نار​ كثيف في محيط ساحة التحرير وسط بغداد".

وكان قد قُتل مدنيان وأُصيب نحو 200 شخص بجروح في العراق، يوم أمس أثناء تفريق القوات الأمنية بالقوة تظاهرات مطلبيّة في بغداد وجنوب البلاد، مُستخدمةً الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، في أولى حركات الاحتجاج المطلبية التي تواجهها الحكومة الّتي تسلّمت السلطة قبل 11 شهرًا.