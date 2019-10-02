فنلندا: قتيل وعشرة جرحى في هجوم على معهد مهني شرق البلاد

دبي - بواسطة محمد فارس © رويترز تطويق مكان الهجوم على معهد شرق فنلندا،01 أكتوبر2019

قتل شخص وأصيب عشرة بجروح إثر اعتداء وقع الثلاثاء في معهد مهني ببلدة كووبيو شرق فنلندا. وأفادت الشرطة أن بين الجرحى المشتبه بتنفيذه الهجوم والذي تم اعتقاله. واعتبر رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين في تغريدة الهجوم بـ"المثير للصدمة والمستهجن تماما".

أعلنت الشرطة الفنلندية عن مقتل شخص وإصابة عشرة بجروح إثر اعتداء وقع الثلاثاء في معهد مهني في بلدة كووبيو بشرق فنلندا، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن شابا يحمل سيفا اقتحم أحد الصفوف.

وأفادت الشرطة أن بين الجرحى المشتبه بتنفيذه الهجوم والذي تم اعتقاله.

وجاء في بيان للشرطة "استخدم عناصر الشرطة الأسلحة النارية خلال الحادثة. تم اعتقال المنفذ وإجلاء الجرحى".

ونقلت وسائل إعلام فنلندية عن شهود عيان أن المهاجم المشتبه به اقتحم صفا في "كلية سافو المهنية" صباح الثلاثاء.

بينما قال شاهد عيان لم يتم الكشف عن هويته لصحيفة "كيسكيسومالاينن" إن المهاجم "ضرب فتاة على رقبتها بالسيف وطعنها في البطن" قبل أن يطلق "نوعا من القنابل الحارقة الصغيرة".

بدورها، ذكرت شاهدة عيان أخرى تدعى روزا كوكونين وتعمل في مرآب للسيارات مقابل المعهد لقناة "إم تي في" الفنلندية أن معلمة هرعت من المبنى والدم يسيل من يدها.

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وصرحت كوكونين للقناة التلفزيونية الإخبارية "بينما كنت أساعد المدرسة، بدأت أسمع صرخات أخرى تطلب المساعدة. وكان الطلبة يفرون إلى مرآبي".

وأفادت وكالة "إس تي تي" الفنلندية للأنباء أن الطلبة وصفوا السلاح بأنه "سيف طويل" مشيرين إلى أن المهاجم "بدأ يلوح بالسيف داخل الصف".

وذكرت الشرطة أن اثنين من الجرحى حالتهما خطرة.

وعلى إثر الحادثة، وصف رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين في تغريدة الهجوم بـ"المثير للصدمة والمستهجن تماما".

فرانس24/ أ ف ب