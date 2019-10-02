شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سامية رفلة: المعارضة التركية تتزايد وانتفاضة شعبية ضد أردوغان قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سامية رفله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المؤسسات الاقتصادية التركية أصبحت هشة مع استمرار الأزمة الاقتصادية التركية، لافتة إلى أن النظام التركى أصبح يترنح بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، لافتة إلى أنه مع تزايد المعاناة والأوضاع الاقتصادية السيئة للأتراك، سينتفض الشعب التركى ضد ديكتاتورية أردوغان وإخفاقاته فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية والسياسية خلال الفترة المقبلة.

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وقالت النائبة سامية رفله، فى تصريح لها، إن رؤوس الأموال فى تركيا أصبحت تهرب إلى الخارج بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية خلال الفترة الراهنة وفشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ووصول العملة إلى أدنى مستوى في 7 أشهر.

ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن حجم المعارضة التركية يتزايد بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، مشيرة إلى أن مخاوف المستثمرين فى تركيا تتزايد من عدم الاستقرار السياسي، كما أن المستثمرين يهربون من الليرة، فى محاولة لتجنب التداول بها لتفادى انخفاضها.