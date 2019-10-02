خلال أسبوع…حرب الطريق تودي بحياة 21 شخصا وتخلف إصابة أزيد من 2000 آخرين

لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2120 آخرون بجروح، إصابات 78 منهم بليغة، في 1570 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وأضاف البلاغ ذاته، انه في ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 50 ألف و728 مخالفة، وإنجاز 13 ألف و295 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألف و433 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و434 ألف و275 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4879 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7983 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 433 مركبة.