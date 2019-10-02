الدرك يحجز 6000 كيس “بلاستيكي” والتحقيقات تكشف معملا سريا لصناعتها

تمكنت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي إمنتانوت، ليلة أول أمس الاثنين، من إيقاف سائق سيارة من نوع “بيكوب”، وبحوزته كمية كبيرة من الأكياس البلاستيكية.

وأفادت مصادر محلية أن عناصر الدرك حجزت حوالي 6000 كيس بلاستيكي من فئة 10 كيلوغرام، محملة داخل سيارة من نوع “بيكوب” مع توقيف سائقة العربة.

وأضاف المصدر ذاته أن البحث التمهيدي مع السائق، أفضى أنه قام بنقل الكمية موضوع الإيقاف بتكليف من إحدى الشركات السرية المختصة في الصناعات البلاستيكية في منطقة الحي الصناعي في مراكش.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول الواقعة، بناء على تعليمات وكيل الملك في ابتدائية إمنتانوت، فيما تقرر متابعة السائق في حالة سراح.