كفر ياسيف: حريق في سيارتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في سيارتين خصوصيتين ببلدة كفر ياسيف فجر اليوم، الأربعاء.
وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي استدعيت إلى المكان بإخماد الحريق بعد إخلاء المبنى من السكان، علما أن السيارتين المشتعلتين كانتا تحت بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق. ولم يبلغ عن إصابات.
وعملت الطواقم كذلك على إخراج الدخان الذي انبعث بكثافة جراء الحريق من البناية السكنية. وفتح خبراء الحرائق والشرطة ملفا للتحقيق من أجل معرفة أسباب اندلاع هذا الحريق في السيارتين.
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