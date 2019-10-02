كريستيانو رونالدو يسجل رقما مميزا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ساهم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في فوز فريقه يوفنتوس الإيطالي على نظيره باير ليفركوزن الألماني، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وسجل كريستيانو الهدف الثالث ليوفنتوس، في المباراة التي انتهت بفوز اليوفي بنتيجة (3-0)، ليحرز الدون أول أهدافه في الموسم الجديد من المسابقة.
وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن كريستيانو رونالدو تمكن من التسجيل في 14 موسمًا على التوالي بدوري أبطال أوروبا، حيث بدأ التهديف لأول مرة في موسم (2006/2007) ومنذ ذلك الحين، أحرز في جميع المواسم حتى الآن.
وأضافت أنه بهدف رونالدو، أصبح هناك 3 لاعبين فقط عبر تاريخ دوري أبطال أوروبا تمكنوا من التسجيل في 14 موسمًا على التوالي.
وتابعت الشبكة أن رونالدو انضم للثنائي، ليونيل ميسي (برشلونة)، والذي سجل بداية من موسم (2005/2006) إلى موسم (2018/2019)، بالإضافة إلى راؤول والذي سجل في الفترة من موسم (1995/1996) وحتى موسم (2010/2011).
وختمت بأن رونالدو في دوري أبطال أوروبا، يعد الأكثر فوزًا بالمباريات بـ(102) مباراة، والأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 127 هدف، والأكثر فوزًا باللقب بخمسة ألقاب.
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