مدرب ريال مدريد: لست سعيدا بحصد نقطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن استياءه من التعادل أمام كلوب بروج بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "النتيجة سيئة، لكن رد الفعل كان جيدًا، ولا يمكن أن نكون سُعداء، لقد ظهرنا في أول 45 دقيقة بأداء لم نقدمه أبدًا من قبل، وأظهرنا رد فعل، على الرغم من أنني لست سعيدًا بحصد نقطة".

وأضاف "الهدف الأول الذي استقبلناه يبدو مُضحكا بعض الشيء، وبدأنا المباراة بشكل سيء ومنذ الدقيقة 10 لم نركز بشكل كامل في المناطق التي يمكن أن يضرنا منها الخصم، وكنا أسوأ بعد الهدف، ثم سجلوا هدفا آخر".

وتابع "حديثي في الاستراحة؟ لقد قلت لهم أمامنا 45 دقيقة لتغيير ذلك، وقاموا بتغيير النتيجة بالفعل، ودخلوا بأداء أفضل ورغبة في اللعب".

وأوضح "لم أكن قلقا لعدم تسجيلنا الأهداف، وكنت أعلم أننا سنصنع الفرص وبنجاح قليل سنتقدم، وإذا ضغطنا عليهم فلن يصمدوا أمامنا".

وعن كورتوا، أجاب "لم يكن قادرا على الاستمرار في الشوط الثاني، وهو حارس ريال مدريد مع أريولا والجميع يجب أن يكون جاهزا".

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وبسؤاله عن قلقه حول الحارس البلجيكي، كشف "لست قلقا من أي شيء، في الشوط الأول يمكننا توجيه اللوم لكورتوا، ولكن الجميع مسؤول وأنا أولهم، وإذا استمرينا هكذا كنا سنخسر المباراة، واللاعبين غيروا مسار اللقاء".

وواصل "أتفق مع ما قاله راموس بأنهم قدموا أداء جيد في الشوط الثاني، وأفضل نسيان ما حدث في الشوط الأول، لكن علينا أن نُظهر دائمًا رد الفعل".

وحول أسباب استبعاده لبيل وخاميس، كشف "الثنائي عانى من آلام، وأيضًا ناتشو تعرض لإصابة بالأمس في المباراة".

واستكمل "لقد خسرنا 3 نقاط في المباراة الأولى، وحصدنا نقطة في المباراة الثانية. إنها مُجرد مسألة طموح للفريق".

واختتم "تذيل المجموعة؟ سنرى، المباراة التالية لنا في الليغا، ونعلم أننا في وضع أسوأ في دوري الأبطال لكننا سنستمر في العمل".