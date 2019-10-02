الأمم المتحدة قلقة من تظاهرات العراق وتدعو للتهدئة وضبط النفس

اعربت الامم المتحدة، الاربعاء، عن قلقها البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض المظاهرات في بغداد ومحافظات أُخرى.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض المظاهرات في بغداد ومحافظات أُخرى"، داعية إلى التهدئة".
واعربت بلاسخارت عن "بالغ الأسف لوقوع ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية"، مجددة "التأكيد على الحق في الاحتجاج".
واكدت ان "لكل فردٍ الحقُّ في التحدّث بحريةٍ بما يتماشى مع القانون"، مطالبة القوات الامنية بـ"ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات لضمان سلامة المتظاهرين السلميّين مع الحفاظ على القانون والنظام وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".
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