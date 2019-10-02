مصدر يكشف عن الطرق المقطوعة في بغداد

كشف مصدر امني، الاربعاء، عن الطرق المقطوعة في العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الطرق المقطوعة في بغداد هي جسر 9 نيسان باتجاه دور العمال اتجاه واحد، وجسر الزعفرانية باتجاه معسكر الرشيد اتجاه واحد، وجسر السنك باتجاه ساحتي التحرير والطيران اتجاه واحد فقط".
واضاف المصدر ان "جسر الجمهورية مغلق، والطريق من شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) ياتجاه دور العمال قطع باتجاه واحد فقط".
يذكر ان العاصمة بغداد شهدت يوم امس تظاهرات كبيرة في عدد من مناطقها للمطالبة بالاصلاحات وتوفير فرص عمل، حيث ادت هذه التظاهرات الى مقتل متظاهر واصابة العشرات بينهم عناصر بالقوات الامنية اضافة الى عدة حرائق طال احدها المطعم التركي في ساحة التحرير.
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